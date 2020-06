Chiariello: “Gattuso conosce i suoi avversari ma il Napoli ha fame”

Umberto Chiariello, con il suo consueto EditoNapoli in diretta su ‘Punto Nuovo Sport Show’ ha parlato della situazione in casa Napoli:“Poche ore all’inizio della gara, nonostante Spadafora, presidenti, Gazzetta dello Sport, gruppo Cairo, Cellino, questa sera il Napoli scende in campo per provare ad alzare un trofeo. Gattuso sa di avere di fronte campioni di primissima fascia, ma il Napoli forse ha più anima, più fame. A volte la fame, la voglia, l’organizzazione, sovvertono i valori tecnici. Questa sera im gara secca vale tutto, il Napoli può alzare una coppa. Spadafora ancora una volta ci ha messo del suo. Sta cercando un modo per bloccare il nuovo protocollo che il CTS ha validato. Rinvia il calcetto, non capendo che è una questione di sanità psicologica. Questo è il Paese delle finzioni, si applicano i super protocolli a chi vuole fare cose serie e si lascia via libera a chi vuole fare tutt’altro. È il Paese di Spadafora”.