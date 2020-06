Zola al Mattino: “Io un mix tra Mertens e Insigne. Gattuso? Ha fatto un grandissimo lavoro a Napoli”

Gianfranco Zola, ex attaccante azzurro e storico bomber degli anni 90′, ha parlato ai microfoni del Mattino riguardo Napoli di Gattuso e la finale di Coppa Italia contro la Juventus, che si giocherà domani allo stadio Olimpico: “A chi somiglio di questo Napoli? Direi un po’ ad Insigne e un po’ a Mertens. Nel numero 24 rivedo tante qualità che avevo io, soprattutto quando arrivai in Campania. È molto forte nell’uno contro uno e possiede un gran destro, è uno che quando ha il pallone tra i piedi sa fare la differenza. Il belga mi ricorda invece il Zola di Parma, quando fui avanzato dal mister e iniziai a giocare da seconda punta. Il traguardo che ha raggiunto con il Napoli è storico: 122 goal con quella maglia indosso sarebbero un onore per chiunque.

Finale? Secondo me sarà una partita molto equilibrata, l’attuale classifica di campionato non rispecchia i valori assoluti di Napoli e Juve. I bianconeri sono un club vincente, possono contare su grandi campioni e hanno una società ben organizzata; dall’altro lato gli azzurri hanno ritrovato compattezza con Gattuso, secondo me era l’uomo giusto per ridare mordente a questa squadra. Lo stile di Ringhio si basa su un concetto di base molto semplice: tutti devono difendere, e devono farlo bene. Trovare spazi per la Juve non sarà semplice, soprattutto con il rientro a pieno regime di Koulibaly e con un Maksimovic in grande spolvero. Ovviamente, nel calcio tutto può succedere e l’esito di una finale dipende da tanti fattori, giocare senza pubblico sarà senz’altro uno di questi.

Pronostici? Per l’affetto che provo verso il Napoli e lo stesso Gattuso mi auguro che questa squadra possa crescere sempre più e conquistare gli obiettivi che la piazza merita, anche se la concorrenza è tanta ed è forte. Il tocco di Rino si è già visto in questi pochi mesi, ha trasmesso al gruppo serietà, concretezza e personalità. Ha dato equilibrio a dei ragazzi che sembravano averlo smarrito nel corso della stagione, con tutto il rispetto per Ancelotti. È arrivato e ha fatto quello che doveva fare: il suo lavoro con il Napoli è stato una vera e propria opera da manuale”.