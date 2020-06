Da una leggenda ad un’altra: dopo le parole di Gianfranco Zola sulla finale di domani, sono arrivate quelle di Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus e campione del mondo con la Nazionale italiana nell’82. Ecco un estratto della sua intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo: “Meret? Una finale di Coppa Italia dà tante responsabilità. Sarà la prima della sua carriera, dovrà saper reggere la pressione e dimostrare le qualità di cui dispone. Come portiere ha un futuro roseo, ma Gattuso è uno che pondera molto attentamente le sue scelte. In questo momento Ospina gli parte davanti nelle gerarchie per questioni tattiche, ma sono convinto che arriverà anche il momento del giovane italiano, il quale ha sempre fatto bene quando chiamato in causa. Poi si sa, tutti possono sbagliare, la differenza è che quando succede ad un portiere l’errore è più visibile e costa il doppio. Se un allenatore alterna i giocatori di cui dispone vuol dire che li considera più o meno sullo stesso livello, nel caso in cui reputasse uno dei due nettamente più forte dell’altro non assisteremmo a nessun tipo di rotazione o ballottaggio. Napoli-Juventus? Che vinca il migliore!”.