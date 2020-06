Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Tridente Napoli per la finale? Politano giocherà con Insigne e Mertens. Più Politano di Callejon. Prevedo Mario Rui al posto di Hysaj dal primo minuto. Oggi la rifinitura al San Paolo. Sarà molto importante. Difesa? Non penso sia la partita giusta per far tornare Manolas, che è stato fermo un mese. Se dobbiamo scegliere: Maksimovic. È stato il migliore della difesa nella partita con l’Inter. La sintonia con Koulibaly è stata perfetta”.