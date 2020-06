La giornalista Monica Scozzafava ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mazzarri era un martello pneumatico. Capiva di avere una squadra fatta di talenti come il tridente ma anche di gregari importanti. Il Napoli ora ha una rosa diversa con giocatori tecnicamente più forti. Io credo che durante queste partite come la finale di domani, conta molto l’esperienza, la voglia, la grinta, la malizia”.