Antinelli: “Al calcio manca la colonna sonora, Gattuso non vuole mollare”

Il giornalista Rai Alessandro Antinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla partita che si disputerà domani sera: “Gattuso non vuole mollare niente e dare un segnale anche agli altri, se manda un giocatore a farsi la doccia vuol dire che ci sta con i sentimenti. Ritmi? Quello che si percepisce è l’assenza del pubblico, il calciatore gioca anche per guardare le facce e modulare il pubblico in base ad una giocata o un momento, manca la colonna sonora. Il Napoli ha avuto la meglio sulla squadra più in forma delle quattro che sono tornate, ovvero l’Inter”.