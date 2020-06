L’ex capitano del Napoli, attualmente al Dalian in Cina, Marek Hamsik ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte. Queste le dichiarazioni della bandiera azzurra, che sabato sera è stato superato da Mertens come miglior cannoniere nella storia del Napoli:

Sul record di Mertens: “Innanzitutto volevo fare i complimenti a tutta la squadra per la finale. Poi, ovviamente, i complimenti vanno anche e soprattutto a Dries per il record. Essere nella storia del Napoli è una grande cosa, sono felice per lui. Mertens è un ragazzo speciale, uno scugnizzo napoletano: è il nostro “Ciro”! Faccio un grosso in bocca a lupo a lui e a tutta la squadra per la finale”.

Sulla finale di Coppa Italia: “Sarà una grandissima sfida, anche perché si giocherà contro la Juve. Spero di svegliarmi e trovare il Napoli vincitore. Purtroppo non potrò guardare la partita in diretta perché qui in Cina le trasmettono alle tre di notte e dopo poche ore ho l’allenamento. Ma con la testa e con il cuore tiferò per il Napoli”.