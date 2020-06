Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato per Sportitalia, ha elogiato sul proprio sito Gennaro Gattuso, l’artefice di questa improvvisa rinascita del Napoli in questa seconda parte di stagione.

In particolare, Alfredo Pedullà ricorda “tutti coloro che si lagnavano quando arrivò Gattuso sulla panchina partenopea e che volevano continuare ad avere Ancelotti, nonostante i disastri che aveva fatto e che molti continuavano ad ignorare”.

Invece Gattuso è stato in grado di risollevare una squadra, uno spogliatoio in un tempo così breve e lo sta conducendo tuttora, in un momento personale difficile per Ringhio.