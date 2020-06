Parla il capitano Lorenzo Insigne alla fine del match di Coppa Italia tra Napoli ed Inter. Gli azzurri, forti della vittoria all’andata, riescono a recuperare il gol di svantaggio nel primo tempo con Mertens su assist di Insigne. L’esterno partenopeo lascia ai microfoni Rai nel post partita.

Ecco quanto riporta la nostra redazione: “L’Inter è in gran forma, siamo riusciti ad arginarli bene… Adesso testa alla finale! Ospina? Proviamo spesso questa giocata in allenamento ed è uscito un gran contropiede che ci garantisce la partita di mercoledì. Ringraziamo infermieri e dottori per il lavoro svolto in questo periodo, speriamo di aver portato un pò di gioia a tutti i tifosi.

In questo periodo così buio per l’Italia, anche l’allenatore azzurro ha passato un momento molto difficile e così Insigne dedica bellissime parole all’ex Milan: “Siamo vicini a Gattuso che è un grande uomo prima di essere un gran allenatore, dedichiamo a lui questa vittoria… Napoli – Juventus ha un sapore speciale, ma dobbiamo dare qualcosa in più rispetto a stasera!”