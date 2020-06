E’ un Gennaro Gattuso emozionato ai microfoni Rai al termine del match. Il tecnico azzurro esordisce così: “Ringrazio tutto il mondo del calcio che mi è stato vicino, perché è stata dura e dedico a mia sorella e ai miei genitori questa vittoria. Dobbiamo migliorare ancora molto, non riusciamo ad essere sempre precisi. Vorrei precisare che il gol subito è una colpa della prima linea e non di Ospina“.

Gattuso continua: “Abbiamo sbagliato spesso nella fase di uscita, dovevamo cambiare più spesso il gioco, ma non ci siamo riusciti. La squadra si impegna tanto e mi stanno dando tantissima disponibilità, se riusciamo a migliorare entrambe le fasi, possiamo fare grandi cose… Rinnovo fino al 2022? Non sono uno che pensa i soldi, in questo momento ho trovato una società che mi ha concesso di allenare tantissimi giocatori forti. Io tra tre anni potrei anche non farcela più e tornare a casa, non mi interessano i contratti e i compensi! Siamo stati tutti bravi dallo staff ai giocatori per correre meno rischi possibili. Tanto rispetto per tutte le persone che ci hanno lasciato in questo periodo”.

Infine: “Grande rapporto con Lorenzo, ma con tutti i miei giocatori dal primo all’ultimo. Sono uno che dice le cose in faccia e non cambierò. Ottima la possibilità di cambiare cinque giocatori in questo periodo. Come immagino questa finale? Vi farò sapere mercoledì, la Juventus è una grandissima squadra!”.