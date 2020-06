Tocca ad Antonio Conte ai microfoni Rai. Ecco un breve sunto delle sue parole: “Meritavamo molto di più, non ho nulla da dire ai miei ragazzi. Potevamo essere più cattivi sotto porta, ma Ospina ha fatto grandi parate. Peccato per il contropiede subito al momento del gol. Grandissima squadra il Napoli, ma l’amaro in bocca rimane… Lautaro–Lukaku sottotono? Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, abbiamo creato tanto ma il portiere avversario è stato veramente bravo”

Infine: “Il Napoli si è messo sulla difensiva, non era semplice giocare, nelle due partite abbiamo dominato noi ed il migliore è stato Ospina…”.