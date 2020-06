Sconcerti su Chiesa: “Vale 70 mln? È un sopravvalutato”

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio esprimendosi sul valore di Federico Chiesa che attualmente si aggira intorno ai 70 milioni di euro: “Lo ha detto Marotta, ma in realtà penso che abbia detto poco. Si sa che Tonali è vicino all’Inter, così come che Chiesa sia sopravvalutato. Non li vale, e se li chiedi è perché non vuoi venderlo, alla fine di una stagione nel complesso sbagliata. Su questo sono d’accordo con Marotta”.