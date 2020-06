L’ex calciatore di Napoli e Fiorentina, tra i tanti club, Gaetano Fontana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, spaziando dalla Coppa Italia tra il Napoli e l’Inter al ruolo di alcuni giocatori azzurri:

“Il vantaggio sta nel risultato dell’andata, ma oggi le incognite sono tante e difficili da calcolare. Per tutti è tutto nuovo, non ci sono precedenti cui attingere, oggi vige la curiosità nel vedere cosa accadrà da qui alla fine, e come i calciatori reagiranno ad un campionato fitto, con tanti impegni dopo un lungo periodo di inattività”.

Sull’impatto del pubblico – “A volte per annullare il gap tecnico si fa affidamento al discorso fisico ed ambientale, tra le mura amiche ti senti più sicuro e fornisci una prestazione diversa. Spesso le salvezze di certe squadre passano dalle partite interne, senza pubblico tutto cambia”.

Sul rinnovo di Mertens – “Anche se non l’hanno annunciato ufficialmente, fondamentale essere arrivati ad un accordo. Più del discorso economico conta quello emotivo: lui a Napoli si sente a casa, ha dichiarato più volte di considerarsi un napoletano. Credo che anche affetto e stima dei tifosi abbiano condizionato la sua scelta, e potrà ancora esprimersi su livelli eccellenti, come negli ultimi anni. Mertens è un punto di riferimento importante, ed hai un giocatore che determina, è ancora nella fascia d’età in cui glielo puoi chiedere”.

Sulla probabile partenza di Callejon – “Nutre emozioni diverse rispetto a quelle di Mertens, desidera tornare nella sua terra e finire lì la carriera. Questo aspetto è fondamentale nella sua scelta da professionista, non è neanche una questione economica ma meramente di vicinanza a casa. Nella sua testa ha già in mente di concludere la sua carriera in Spagna, lì avrebbe certezze che età e dimensione gli richiedono”.

Su Boga – “Ha caratteristiche diverse, pur giocando nello stesso ruolo. Ha fisico e attacca la profondità verso la porta, è un giocatore prettamente offensivo mentre Callejon ti dà maggiori garanzie a livello tattico. Però Boga è giovane, e sicuramente ha margini di miglioramento: a mio avviso sarebbe un investimento positivo per il Napoli”.

Sul dopo Allan – “Veretout non mi dispiace, sin dai tempi di Firenze. Mi suscita curiosità perché abbina una discreta qualità a una quantità notevole. Ti darebbe anche alternative per poter passare ad un centrocampo a due e non a tre, lo ha fatto discretamente bene anche a Roma. Fermo restando che anche gli altri due nomi sono buoni, dove vai a pescare fai bene”.