Oggi giornata di testimonianze di ex azzurri.

Anche l’ex, Arturo Di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live su ciò che potrebbe accadere in Coppa Italia: “Napoli-Inter sarà una sfida interessante ora sappiamo poco sul come ci arrivano le due squadre ma sarà una bella partita. I 5 cambi credo siano opportuni e sensati perché oltre che una necessità fisiologica, spero diventi una soluzione definitiva. Sono cresciuto nell’Inter, a Napoli ho avuto un’esperienza fantastica anche se non era più la squadra dell’epoca di Maradona. Mertens deve tanto alla piazza di Napoli e viceversa, era giusto che questo matrimonio proseguisse. Milik? E’ un attaccante forte, la sua media gol parla da sola. Farei un ulteriore tentativo per trattenerlo”.