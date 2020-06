Bucciantini sulla Coppa Italia: “Napoli e Juventus le favorite”

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, circa ciò che potremmo vedere in Coppa Italia: “Per la Coppa Italia ci sono due squadre favorite, che sono Juventus e Napoli. Vincere un titolo ti aiuta nella crescita della mentalità, basta guardare la Lazio di Inzaghi. Il Napoli con una possibile vittoria di questo trofeo può confermarsi in una stagione difficile. Sarà una grande sfida”.

Sull’importanza dell’indotto – “È importante sottolineare l’importanza dell’indotto interno del calcio. Prendiamo in esempio i dilettanti: percepiscono stipendi normali, quindi a loro va offerta tutta la nostra tutela. Spero davvero che la stagione termini normalmente, senza ulteriori stop. Non mi è piaciuta la tanta demagogia intorno al calcio. Credo che l’assocalciatori si sia comportato in maniera molto intelligente difronte ad una realtà professionale diversa che non consente il distanziamento”.