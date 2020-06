Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando la sua opinione sulla visita di ADL a Castel Volturno e sulla ripresa del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sulla ripresa “La stagione del Napoli potrebbe cambiare in positivo, secondo me ce la ricorderemo in futuro. Se gli azzurri riusciranno ad arrivare tra le prime 4? Ci vorrà un miracolo, ma penso che i ragazzi debbano essere di consapevoli di potercela fare, solo così potranno affrontare al meglio le restanti sfide di campionato. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, credo che l’Inter verrà a giocare una partita a completamente viso aperto; il Napoli, dal canto suo, ha la grande possibilità di conquistare un altro trofeo”.

Su ADL “L’arrivo di De Laurentiis a Castel Volturno e la vicinanza alla squadra ci hanno fatto capire una cosa: che il Napoli crede di poter rianimare questa stagione. La visita del presidente è sempre importante per i calciatori, li stimola”.