Il recupero dall’infortunio patito alla ripresa degli allenamenti procede bene per Kostas Manolas. L’inviato Sky Francesco Modugno ha aggiornato sulle condizioni del greco a Radio Kiss Kiss Napoli: “I tempi per Manolas si sono accorciati, l’ex Roma proverà ad esserci per la sfida di campionato col Verona, altrimenti per quella successiva con la SPAL. Le prime previsioni sulle tempistiche del rientro parlavano di luglio inoltrato, mentre adesso si stima che dovrebbe completare il percorso di recupero entro la fine del mese. Non ce la farà invece per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, e con ogni probabilità anche per un’eventuale finale.”

Nelle due sfide di Coppa (qualora il Napoli dovesse accedere alla finale), la coppia centrale sarebbe dunque formata dal ristabilito Kalidou Koulibaly affiancato da Nikola Maksimovic.