La Serie A ripartirà ufficialmente tra una decina di giorni, ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere prima della ripresa: uno di questi è l’aspetto dei contratti in scadenza e dei prestiti, che ufficialmente terminano il 30 giugno, ma che devono essere rinnovati almeno fino al 31 agosto.

In assenza di accordi ufficiali, però, ogni calciatore può trovare un accordo con il suo club; molti giocatori vogliono sottoscrivere questi accordi perché, in caso contrario, vorrebbe dire restare fermo 2 mesi, mentre i vari club devono decidere in queste settimane se pagare due mensilità in più.

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di quest’argomento. Ecco le sue parole:

“Credo che tutte le squadre manterranno la stessa rosa di inizio anno, però i singoli club devono trovare un accordo con i loro tesserati: purtroppo, non esiste una normativa generale. Quindi, se un calciatore non vuole prolungare il proprio contratto, può benissimo farlo e liberarsi al 30 giugno”.