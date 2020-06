Sono tanti è molto discordanti tra loro i pensieri circa il futuro di Arek Milik. Molti affezionati sperano possa restare e farsi spazio tra le file di Gattuso mentre altri sostengono che già sia con la testa altrove.

Di questo avviso è il giornalista ed esperto di mercato de la Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa che, a tal proposito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Per mille motivi, avendo il contratto in scadenza, credo andrà via. Juventus e Milan sono interessate, ma non so se soddisferanno la volontà economica del Napoli. Credo che per Milik sia più facile un futuro all’estero”.