Il padre dell’ex portiere del Napoli Pepe, Miguel Reina, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss, trattando diversi argomenti. Queste le sue principali dichiarazioni sul Napoli, la Champions e altro:

Sullo scudetto sfiorato: “Pepe avrebbe dato qualsiasi cosa pur di vincere quello scudetto nel Napoli. Gli ha fatto malissimo non riuscirci: ci teneva molto. Era un suo grande desiderio. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un grande percorso al Napoli”.

Su Barcellona-Napoli: “Innanzitutto, mi fa piacere che il calcio ritorni. Per quanto riguarda la partita, sarà molto difficile. Ma il Napoli se la può giocare: mi auguro tutto il bene per la squadra azzurra perché Napoli ce l’abbiamo nel cuore. Per Pepe invece sarà una partita speciale, perché ha giocato con entrambe le squadre”.