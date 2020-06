Luis Suarez, prossimo avversario del Napoli in Champions con il Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista sul sito ufficiale del club catalano per fare sapere le sue condizioni dopo l’infortunio. Queste le sue parole: “Mi sto allenando ormai da molto tempo e non vedo l’ora di tornare. Dopo un infortunio così grave, il rientro è sempre molto complicato. Sono un po’ spaventato ma pronto a ripartire a pieno ritmo. Il calcio giocato aiuterà molto sia noi calciatori che tifosi dal punto di vista mentale ma le partite in estate non sono proprio l’ideale. Il caldo sarà torrido e, in queste condizioni, noi atleti potremmo risentirne parecchio“.