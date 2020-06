Il volto noto Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio parlando proprio del cammino dei partenopei nelle varie competizioni: “Ha stentato tanto in campionato, ma può ancora giocarsi le sue chance in Coppa Italia e in Champions contro il Barcellona”

Sulla ripresa – “Atalanta, Napoli e Roma hanno in avanti giocatori molto agili, soprattutto sugli esterni. Puoi essere però più macchinoso a livello difensivo. Sono tutte squadre che alternano giocatori agili a giocatori fisici. Vedendo quanto successo in Germania, saranno decisive le prime partite, che ci daranno un’indicazione su come potrebbe finire. E poi anche Bologna e Fiorentina, hanno giocatori che possono mettere in difficoltà nelle prime partite. Giocando in modo spensierato, visto che non devono chiedere molto al campionato, possono essere le sorprese“.