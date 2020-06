Ex presidente di Osimhen: “Victor è un talento, molti club lo cercano”

Mehdi Bayat, Presidente dello Charleroi, ex club in cui ha militato Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Si gonfia la rete”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “A essere onesti è davvero difficile analizzare la situazione del calcio belga col senno di poi. Io resto della mia posizione: per quella che era la situazione all’epoca della decisione di fermare tutto, credo ancora che sia stata presa la decisione più giusta nell’interesse della salute delle persone e dei calciatori stessi”.

Su Osimhen – “Non è solo un giocatore di talento ma un giocatore completo: forza fisica, velocità, altezza ne fanno un profilo di altissimo livello, inoltre è un grande lavoratore. Lui veniva da un’esperienza deludente al Wolfsburg, in Germania, ma non era frustrato all’idea di scegliere un campionato minore come quello belga, al contrario è arrivato con la convinzione che potesse essere un’opportunità di rilancio, e infatti poi è esploso. Siamo ancora piacevolmente in contatto: è un piacere fare calcio con persone come lui. Ero sicuro che avrebbe fatto bene al Lille e sono altrettanto sicuro che farà bene a livelli ancor più alti. Può giocare in qualsiasi squadra di qualsiasi campionato”.

Sulle voci su Osimhen al Napoli – “Di sicuro molti club stanno bussando alla porta del Lille, lui è un ragazzo con mentalità d’acciaio che non sente la pressione, si prenderà il tempo giusto per la decisione, che spetta solo a lui. Quello che posso dire, è che Victor mi ha sempre detto di sognare di giocare in Inghilterra. Però mai dire mai con lui, perché magari viene convinto da una determinata destinazione e potrebbe cambiare idea, è uno che si innamora del progetto più che del club.

Se nelle nostre telefonate si è mai parlato di Napoli? Quando ci sentiamo, parliamo sempre di progetto tecnico. No di questo o quel club. Alla fine lui sceglierà la squadra che gli darà più convinzioni dal punto di vista tecnico e che meglio saprà convincerlo sul progetto”.