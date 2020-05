Il difensore della Fiorentina, accostato qualche settimana fa al Napoli, Nikola Milenkovic ha parlato a La Gazzetta dello Sport di vari temi, tra cui il suo futuro. Queste le dichiarazioni del serbo:

Sull’interesse del Napoli: “L’interesse dei grandi club come Napoli e Milan fa piacere. Ma ho imparato che nel calcio conta la continuità. Per questo sto cercando di maturare più velocemente possibile. Mantengo i piedi per terra e penso al lavoro. Sono della Fiorentina, il mio dovere è crescere e aiutarla”.

Sul contratto con la Fiorentina: “La pandemia da coronavirus ha rallentato tutto. Al momento ci sono altre priorità. Speriamo si torni a giocare presto. Per il futuro c’è tempo”.