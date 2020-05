Adriano Galliani è uno dei più importanti uomini e dirigenti del nostro calcio: molte volte, i suoi obiettivi si sono rilevati gli stessi del Napoli, come Sarri, vicino al Milan ma poi approdato a Napoli.

Intervistato dal Gazzettino Veneto, Galliani rivela che nel 2016 il Milan era vicino ad acquistare un attuale calciatore azzurro: Piotr Zielinski. A quel tempo, il polacco giocava nell’Empoli, ma l’Udinese era la proprietaria del suo cartellino e il Milan fu vicino a soffiarlo al Napoli. Il racconto di Galliani:



“Nel 2016 abbiamo fatto tutto i possibile per portare Zielinski in rossonero, ma fare mercato in quegli anni era molto difficile per noi del Milan e il ragazzo scelse di andare a Napoli. Peccato, però, Zielinski è uno dei miei rimpianti da dirigente del Milan”.