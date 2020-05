Il noto giornalista Enrico Varriale ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa le ultime notizie di mercato in casa Napoli: “Mertens? Mi sembra un’ottima notizia per i tifosi, ha sposato la causa napoletana ed è uno che Napoli la vive. E’ una bandiera Mertens, anche se non ha cominciato nel Napoli ma nel Napoli si è consolidato. C’è la conferma che esistono anche valori diversi rispetto a quelli solo economici, finisse così sarebbe una bella notizia per i tifosi del Napoli”.