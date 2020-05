Lo storico attaccante dell’Inter, nonché anche ex dirigente dei nerazzurri, Sandro Mazzola, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de “Il Mattino”. Queste le sue parole:

Sull’emergenza coronavirus: “Spero ci sia solidarietà nei confronti di chi si trova in difficoltà. Spero anche nei gesti dei calciatori più ricchi. Noi, nel ’66, destinammo il 5% dello stipendio ai tanti calciatori messi male dopo l’alluvione di Firenze. Mi auguro lo stiano facendo tutti, magari in silenzio. In questi momenti serve mettere in campo il cuore”.

Sul Napoli: “Juliano me ne parlò in un ritiro della Nazionale. Mi chiese: “Aho’, che ne dici di giocare con me al Napoli?”. Ricordo che mi metteva i brividi giocare al San Paolo, ero travolto da quel pubblico così caloroso. In più, c’era un magazziniere che faceva un caffè strepitoso”.

Su Gattuso: “Rino è il perfetto allenatore da Inter, altro che milanista. L’Inter è sinonimo di temperamento, convinzione, grinta. Il Milan invece è tanto tic tac. Comunque, sono convinto che Gattuso al Napoli farà cose grandiose perché ha doti straordinarie. E lo dice un interista”.