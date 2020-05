Pierpaolo Marino è il direttore sportivo dell’Udinese: la squadra friulana è stata tra le prime ad ammettere che il protocollo del Governo era molto difficile da attuare e aveva inviato una lettera al ministro Spadafora per far cambiare il protocollo.

Oggi l’ex ds del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Rai della possibilità di riprendere la Serie A già dal 13 giugno. Queste le sue parole:

“Sento parlare del 13 giugno come della data ideale per riprendere il campionato: io credo che sia una vera e propria follia per i calciatori e le società pensare di ripartire il 13 giugno. Noi vogliamo tornare in campo in sicurezza e crediamo che al 13 giugno sia impossibile garantire la sicurezza di tutti”.