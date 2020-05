Il noto giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla ripresa della Serie A. Queste le sue parole: “La macchina del calcio si sta finalmente rimettendo in moto! Per essere pronti a partire il 13 giugno però, le squadre hanno bisogno di iniziare gli allenamenti già da questo lunedì. I calciatori e lo staff del Napoli non vedono l’ora di ricominciare ma per questioni di tempo, temo che non riusciranno ad essere tutti presenti a Castel Volturno già ad inizio della settimana prossima“.