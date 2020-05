L’ex storico difensore del Napoli, Ruud Krol, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Mertens e Lozano ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: “Lozano è stato voluto fortemente da Ancelotti e penso che nessuno potesse prevedere un rendimento così negativo. In Olanda il calcio è diverso, le squadre hanno molta meno qualità in mezzo al campo e ci può stare un anno di ambientamento. Lo avrei visto meglio allenato da Sarri che da Ancelotti soprattutto dopo l’esplosione che è riuscito a far fare a Mertens. Il belga giocava sempre in Eredivise ma da quando è stato spostato nel ruolo di centravanti dall’ex allenatore azzurro, è diventato tra i migliori nel suo ruolo.

Il mio Napoli? Avevamo, modestamente, una difesa straordinaria! Vincevamo la maggior parte delle partite 1-0 tra l’incredulità degli avversari che non riuscivano a superarci“.