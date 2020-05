Stefano Bizzotto, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del centrocampo del Napoli; in particolare, il giornalista si è soffermato sul profilo di Demme, il mediano capace di ridare equilibrio e geometrie alla squadra, dunque ideale per il gioco di Gattuso. Queste le sue parole:



“Demme è un calciatore che da quando è arrivato ha dato il suo contributo agli azzurri. Sicuramente non è un calciatore capace di rubare la scena o di stupire i tifosi, ma era il giocatore che mancava a Gattuso: sinceramente Demme mi ricorda Ringhio per lo spirito che mette in campo, infatti credo che sia pure il suo idolo. A Napoli l’italo tedesco ha trovato il suo ambiente ideale anche perché il suo ambientamento a questa squadra è stato molto rapido ed efficace”.