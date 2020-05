Moggi: “Milik è da prendere al posto di Higuain, la Juve è sua prigioniera”

Il volto noto Luciano Moggi, attraverso una intervista rilasciata su TuttoJuve.com, ha parlato del mercato della Juventus: “Sull’argomento Milik sono un po’ scettico. La Juve è prigioniera in questo momento di Higuain. Con Dybala e Ronaldo in squadra, serve un giocatore che abbia la forza mentale di andare in panchina quando occorre e Higuain in questa stagione è stato diverse volte fuori dall’undici titolare. Prendere un giocatore importantissimo è difficile. Io farei un altro tipo di discorso: prenderei un calciatore a parametro zero per cederne uno con la stessa formula”.

Sullo scambio Milik – Higuain: “Il parametro zero da prendere potrebbe essere Milik del Napoli, quello da cedere invece sarebbe Higuain il prossimo anno. Higuain ha avuto un’offerta importante dal Ds del River Plate Francescoli, ma il club argentino non può permettersi adesso il suo ingaggio e il prezzo del cartellino. Bisogna fare di necessità virtù: confermare Higuain, che resta un elemento valido, aspettando la prossima stagione. Credo sarebbe una cosa fatta bene perché andresti a prendere un giocatore più giovane come Milik, con la possibilità di portare avanti un nuovo ciclo e puntando su un elemento che si adatterebbe senza problemi anche alla panchina”.