Bucciantini: “Tutta l’Europa calcistica dovrebbe ripartire allo stesso modo”

Il giornalista di L’Unità Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Basta odio social, non se ne può più. Normale annunciare qualcosa o fare comunicazione, ma dico che non se ne può più dei dibattiti e le rivalità che si creano. Guardate cosa è successo con Silvia Romano, dopo la notizia della liberazione non si parlava più di lei, ma di tutt’altro. E’ incredibile quello che è successo sui social network, hanno sputato tanto odio su questa donna”.

Sul calcio mondiale – “Si rischia di creare una sorta di privilegio al contrario. Se dopo la prima giornata di ripresa, escono cinque giocatori positivi, allora diventa veramente un problema. Non si può andare avanti se non passo dopo passo, nemmeno alla giornata, ma alla settimana. Bisogna crearsi il problema di arrivare alla prima giornata con tutti i calciatori sani, ma tutta Europa deve ripartire allo stesso modo. Siamo in una fase nuova di combattimento della malattia, gli ospedali non sono più pieni e non ci sono focolai”.