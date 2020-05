Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport facendo una riflessione su ciò che sta accadendo nel calcio italiano e scagliandosi contro il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Che apertura è un’apertura con la norma di bloccare tutta la squadra con un solo positivo. Allora fermate tutto, non ha senso ad un certo punto parlare di riapertura a queste condizioni. Ci chiediamo: se un deputato è positivo si chiude tutto il parlamento? In una fabbrica dopo un positivo si chiude tutto? Il Ministro Spadafora vuole riaprire realmente o no? Ieri dopo la spiegazione insieme al ministro della salute Speranza sugli allenamenti collettivi del 18, ha detto che la prossima settimana si saprà se si riparte o meno. Ma quindi tu metti 600 giocatori in ritiro, ma poi potresti dire che il campionato non riparte? Bisognerebbe avere amore per questo sport e capire gli effetti di un blocco definitivo alla stagione”.