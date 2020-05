Il nuovo protocollo scientifico stilato dalla FIGC e corretto dal Comitato tecnico-scientifico per la ripresa degli allenamenti di gruppo ha lasciato molto contrariato il mondo del calcio, soprattutto per la questione della quarantena. A SportMediaset, Pino Capua, un membro della commissione della Figc, si è detto contrariato dalle nuove misure che il Comitato tecnico-scientifico vuole introdurre. Queste le sue parole:

“Bisogna trovare una soluzione, altrimenti la Serie A non riprenderà mai. Io non capisco questa volontà del Cts di mettere in quarantena tutti nel caso ci sia un positivo in rosa: in Germania il modulo non prevede questo, perché non possiamo fare come loro? Con questa decisione il Comitato vuole mettere i bastoni tra le ruote al calcio; ripeto, bisogna sedersi e trovare un’altra soluzione”.

Invece, sulla Serie D, ha detto:

“La Serie D deve attendere il vaccino per riprendere; purtroppo non sarà pronto per l’autunno. Sono, però, felice che la FIGC abbia formato un comitato di medici sportivi: crediamo che il nostro contributo sia fondamentale per la ripresa del calcio”.