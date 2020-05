Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss degli scenari in caso di stop al campionato e ha commentato l’indiscrezione di stamattina che potrebbe vedere una causa intentata da De Laurentiis in caso di stop forzato. Queste le sue parole:

“Credo che il Consiglio dei Ministri approverà il Cura Italia già oggi e nel decreto c’è una parte legata al campionato: infatti, nella bozza ci sarebbe scritto che amplifica il potere delle società di fare ricorsi contro le proprie Federazioni; i presidenti delle Federazioni avranno più discrezionalità sulla decisione di sospendere i campionati. Con questo decreto, le singole Federazioni e il Coni possono adottare anche delle misure straordinarie e hanno più autonomia per limitare i ricorsi. Starà alle Federazioni decidere se interrompere i campionati, ma già sappiamo che Gravina non firmerà mai un decreto che blocchi definitivamente la stagione calcistica, quindi non è questo il caso“.