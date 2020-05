Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, ha parlato del nuovo protocollo che dovrebbe far ripartire gli allenamenti di gruppo e poi il campionato. Però il giornalista irpino è rimasto molto dubbioso su alcuni punti, come la quarantena e la responsabilità ai medici:

“Questo protocollo mi lascia 2 dubbi: se dal 18 ripartono gli allenamenti e molti atleti stanno ritornando in Italia, che senso ha farli tornare per il 18? Se il 21 esce un positivo in una rosa, tutto verrebbe sospeso e il loro ritorno sarà inutile. Inoltre ho un altro dubbio sulla responsabilità ai medici: non voglio pensar male di qualcuno o diffamare nessuno, ma, con questo sistema, ho come l’impressione che se alcune squadra andranno bene alla ripresa e si scoprirà un positivo faranno di tutto per non farlo comparire: invece, se le squadre andranno male, faranno uscire i positivi per bloccare tutto. Speriamo che nessuno pensi di fare il furbo”.