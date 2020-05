Il presidente federale polacco, Zibì Boniek, è stato intervistato da Tuttosport. Nell’intervista ha parlato dell’interessamento della Juventus per Arek Milik ed ha espresso la sua opinione:

“Milik-Juve? Non conosco le strategie della Juve, ma di sicuro Arek è uno dei migliori attaccanti del campionato italiano. Un ottimo giocatore, e per il suo livello sarebbe senza dubbio da Juventus. Inoltre, anche da un punto di vista tecnico, potrebbe favorire CR7 e creare una bella intesa. Infatti Cristiano occupa spazi diversi, ama svariare, partire da sinistra per poi arrivare in diagonale. Milik, però, ora è del Napoli. In azzurro c’è un altro fortissimo giocatore polacco, Zielinski”.