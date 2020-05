Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. Il calciatore bianconero ha usato parole dure su Mario Balotelli e Felipe Melo:

Su Balotelli: “E’ una persona negativa e senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup contro il Brasile nel 2013, non ci diede una mano in niente, era da prendere a schiaffi. Per qualcuno era tra i migliori cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse ambire ai primi dieci o venti”.

Su Felipe Melo (dal libro ‘Io, Giorgio’): “Era anche peggio di Mario. Il peggio del peggio. Non sopporto gli irrispettosi, quelli vanno sempre al contrario degli altri. Con lui c’era sempre il rischio rissa. Dissi anche ai dirigenti di farlo fuori perchè era una mela marcia”. Il difensore juventino ha replicato a La Repubblica: “Non volevo parlare male di nessuno, ma non volevo nascondere nulla. Loro due sono quelli che mi hanno deluso di più, sono gli unici due ad essere andati oltre il limite accettabile”.