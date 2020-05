Ts – Capitolo portieri, uno tra Meret e Ospina può lasciare il Napoli: il punto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, l’arrivo di Gattuso non ha dato sicurezze circa la permanenza di Ospina e Meret. Probabile quindi, che uno dei due potrebbe partire già dalla prossima finestra di mercato. Pronta già però, l’alternativa! In caso si concretizzasse una delle due cessioni, Giuntoli pensa ad un ritorno di fiamma. Il quotidiano, parla infatti dell’interessamento degli azzurri per Luigi Sepe. Il portiere partenoeo, autore di un ottima stagione col Parma, è cresciuto nel settore giovanile del Napoli e chissà se, la prossima estate, non possa tornare a vestire la maglia della sua città.