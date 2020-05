Sky, Marchetti: “Chi ci ha perso di più è Zielinski e vi spiego perché”

Il giornalista Sky Luca Marchetti, nel suo editoriale per TMW, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la situazione attualmente economica nel calcio: “Che il mercato potesse subire una svalutazione non c’erano dubbi. Ora questi dubbi ha voluto in qualche modo quantificarli KPMG cercando di studiare l’impatto del corona virus sui prezzi dei cartellini dei giocatori. E quello che ne viene fuori è un problema di primaria importanza, visto che in caso di stop di campionati in Europa si perderebbero circa 10 miliardi di euro di valori”.

“Chi perde di più in assoluto è Zielinski, con quasi 17 milioni in meno che significano il 39% in meno del valore del suo cartellino. Ma anche in questo caso c’è chi riesce ad avere una performance simile a quella di Wjinaldum ed è un centrocampista anche lui: Jordan Veretout della Roma: i 10 milioni in meno valgono il 42%, ma dipende dalla particolare formula (prestito con riscatto con obbligo condizionato) con cui si è trasferito alla Roma. Il modello non sa se scatta l’obbligo e quindi – come per Zielinski, pesa la scadenza contrattuale”.