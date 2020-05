Fabio Capello ha rilasciato un’intervista al Mattino ed ha parlato di diversi temi, partendo dal coronavirus fino ad arrivare all’elogio per il tecnico azzurro. L’ex allenatore di Juve e Milan ha detto che: “In questo momento, un campo da calcio è un luogo più sicuro di un supermercato.

“Il protocollo medico per i calciatori mi pare ottimo, senza grosse sbavature. Oltre ai calciatori, bisogna anche pensare al mondo del calcio in generale che unisce più di 100 mila persone. Serve un sacrificio ora, da parte di tutti. Non mi piace tanto l’idea dei play-off e nemmeno il fatto di far disputare una finale tra Juve e Lazio per assegnare lo scudetto.

Ha continuato dicendo che: “Gattuso a Napoli ha avuto un grande impatto, anche al Milan il suo lavoro era stato straordinario. Sotto l’aspetto tattico e della grinta, continuerà a fare bene anche ora a Napoli. Ne sono sicuro“.