Chiariello: “Vi spiego cosa manca per la ripresa degli allenamenti e del campionato”

Il noto giornalista, Umberto Chiariello, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per dire la sua sulla ripresa del campionato e degli allenamenti. Queste le sue parole: “La situazione non è ancora ben definita. Il tempo continua a passare e il dubbio è uno solo: se dovesse esserci un altro calciatore infetto, come verrà gestita la cosa? Senza un protocollo, è impossibile continuare a parlarne.

Inoltre, le opzioni sono poche. Si potrebbe andare avanti come è stato stabilito in Germania ma se si decidesse di optare per una nuova quarantena sarà difficile tornare a vedere i ragazzi lottare per il campionato“.