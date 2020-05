UEFA, Lakovic: “Champions ed Europa League? L’obiettivo è terminare la stagione. Vi spiego”

Zoran Lakovic, Uefa National association director, ha parlato alla Bild riguardo la ripresa delle competizioni europee:

“Monitoriamo quotidianamente la situazione sanitaria in Europa, la Uefa è a conoscenza di tutti i vari casi. Abbiamo pensato a possibili scenari per far riprendere Champions ed Europa League. Quello attuale e che abbiamo presentato ai vari club è: continuare ad agosto, con le finali a fine mese. Questo scenario è ancora valido e ci stiamo lavorando. Ci auguriamo che resti questo scenario e che non cambi nulla, in caso contrario abbiamo già alternative pronte. L’obiettivo è terminare la stagione”.