In attesa di sapere se la Serie A finirà regolarmente, diversi club si domandano come fare con i calciatori in scadenza il 30 giugno, visto che la stagione si prolungherà oltre quella data; questo caso riguarda anche il Napoli, che ha in scadenza Mertens e Callejon. A parlare di questo tema è stato il vicepresidente della FIFA Victor Montagliani, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva:

“La FIFA ha già preparato un documento per i club, che nel caso possono posticipare le scadenze. Per prolungare un contratto ci sono 2 ipotesi: o intervengono le leghe nazionali del lavoro o occorre un accordo tra i club e i giocatori. Per il mercato escludo che duri 6 mesi: per ora abbiamo pensato di prolungare per 16 settimane, ma se la pandemia persiste abbiamo pronte nuove soluzioni”.