Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato in un’intervista a Sky del nuovo calciomercato e di come cambieranno le trattative dopo l’emergenza del Coronavirus. Queste le sue parole:



“Secondo me, il sistema del calciomercato deve cambiare: io credo che dovremo prendere a modello l’NBA e la sua franchigia, poiché tra le squadre del basket avvengono molti scambi, c’è il salary cup. Io, fossi un alto dirigente della FIFA, prenderei in considerazione quest’ipotesi. Comunque, il prossimo calciomercato avrà meno denaro: mi immagino che aumenteranno gli scambi, mentre per l’acquisto di un singolo giocatore il valore di quel giocatore è destinato a scendere, come i salari dei giocatori. Oppure bisogna allungare i prestiti, facendoli diventare biennali”.

Infine, sul taglio degli stipendi e su una possibile partenza di Higuain, ha detto:

“La trattativa per la riduzione degli stipendi è stata facile; i nostri Campioni sono delle persone straordinarie che hanno capito la situazione. Higuain è un ragazzo sensibile: ci ha spiegato le sue preoccupazioni e lo abbiamo lasciato partire. Io mi auguro che resti fino al 2021 e che non vada via, però dipende da lui”.