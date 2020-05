Ospina, l’agente: “In estate prenderemo la decisione sul suo futuro”

Lucas Jaramillo, agente di David Ospina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito ai microfoni di Deportes:

“Nel calcio moderno non è facile mantenere la continuità, ma David è un portiere con una sicurezza unica, che ha duellato con Meret per essere titolare. Gattuso gli ha dato fiducia, David sa giocare coi piedi e questo piace al suo allenatore. Ma la società ha investito tanto per Meret e in estate verrà presa una decisione sul futuro. Ospina al Boca? In Argentina si dicono tante cose. In passato erano interessati, hanno chiesto informazioni, ma quando si discute di cifre ogni interesse tramonta perché David ha un bel contratto in Europa e in Sud America garantire certi stipendi è complicato”.