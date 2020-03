Matteo Politano è uno degli acquisti di gennaio del Napoli e ha giocato da titolare nelle ultime 2 partite di Serie A, contro Brescia e Torino. Le sue prestazioni sono al di sotto delle aspettative dei tifosi, ma il suo agente, Davide Lippi, ha spezzato una lancia in suo favore ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole:

“Politano è un ragazzo sereno ed un professionista esemplare, che da sempre tutto in campo. Ora non so se giocherà contro l’Inter, ma vi chiedo di avere pazienza: sta cercando di integrarsi al meglio nel gruppo, anche perché arrivare a gennaio in una nuova squadra è complesso”.

Infine, sullo scambio saltato con Spinazzola, ha precisato:

“Le cose sono andate come dovevano andare: Spinazzola sta facendo bene con la Roma e Politano è felice di giocare nel Napoli. Chi ha tentato di fare queste operazioni conosce i fatti, ma non voglio alimentare polemiche”.