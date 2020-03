Riccardo Trevisani, giornalista Sky, ha oggi espresso il suo pensiero in merito alla svolta avuta dal Napoli, la svolta positiva si intende, che ha permesso alla squadra di risollevarsi. Queste le sue parole: “In Coppa Italia il Napoli ha avuto il suo momento chiave contro la Lazio. Contro la squadra romana, il Napoli ha ripreso a giocare come sapeva fare e ha fatto nelle sfide contro il Liverpool. Per il Napoli comunque Fabian Ruiz è molto importante”.