Durante la trasmissione Maracanà, l’ex attaccante Bruno Giordano è intervenuto intervistato da TMW Radio: ” Io penso che gli italiani debbano cominciare ad essere più sportivi e meno tifosi, è chiaro con questi rinvii il campionato è stato sfalsato e si dovrebbero recuperare le partite in ordine cronologico, non ho visto nessuno parlare di Inter Sampdoria per esempio. Troppi pensano solo a loro stessi e così si uccide l’immagine di quello che dovrebbe essere il calcio, uno sport che unisce.

Le gare a porte chiuse fanno la differenza, il tifo è essenziale per il morale dei giocatori e non permettendo ai tifosi seguire la propria squadra in trasferta favorisce chi gioca in casa sicuramente, non posso mai dimenticare una partita che giocai molto tempo fa, un Real Madrid Napoli che sembrava finta!”